Designazione Arbitrale: Spal-Pisa sarà diretta da Alessandro Prontera

Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara Spal-Pisa in programma lunedì 26 dicembre (ore 15.00) e valida per la 19° giornata del campionato Serie BKT ad Alessandro Prontera di Bologna.

Il direttore di gara sarà assistito da Stefano Alassio di Imperia e Sergio Ranghetti di Chiari.

Il Quarto Ufficiale sarà Matteo Marcenaro di Genova

VAR Luca Zufferli di Udine

AVAR Simone Sozza di Seregno