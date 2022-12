Miglior giocatore del Mondiale: c’è Amrabat tra i favoriti

Una delle storie più avvincenti del Mondiale in Qatar è certamente quella del Marocco che, alla vigilia della competizione, era nelle retrovie nelle quote passaggio turno del Gruppo F e ora ha raggiunto una storica semifinale.

La stella più brillante della ‘favola’ di questo Mondiale è Sofyan Amrabat, calciatore della Fiorentina che sta guidando il centrocampo marocchino con classe e personalità.

Prestazioni che hanno convinto i bookmakers inglesi (William Hill, Sky Bet e Paddypower) a inserire Amrabat nella top 5 delle quote ‘vincente premio miglior giocatore del Mondiale’, dietro a calciatori del calibro di Mbappé, Messi e Modric come riporta Superscommesse. Il centrocampista dei ‘viola’, infatti, viene bancato in media a quota 24, al pari di Giroud (già autore di quattro reti nella competizione) e Griezmann. In Italia, l’unico operatore che ha inserito Amrabat nelle quote miglior giocatore Mondiali, è William Hill che gli attribuisce una quota di 26.

A prescindere dall’esito finale del torneo, si può dire che nell’edizione qatariota della Coppa del Mondo si è scritta la storia con il primo approdo di una Nazionale africana alle Semifinali e con un calciatore nordafricano che, al penultimo atto della competizione, è ancora in lizza per il premio di miglior giocatore del Mondiale.