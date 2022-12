Olbia – Lucchese info biglietti

L’Olbia Calcio 1905 comunica che è attiva la prevendita dei tagliandi per il settore Ospiti, in occasione della gara Olbia – Lucchese di sabato 17 dicembre alle ore 17.30 allo stadio Bruno Nespoli.

Per il settore ospiti la prevendita di “Ciaotickets” nel bacino di utenza del comune di Lucca purtroppo non ci sono rivendite la più vicina è:

TABACCHERIA EDICOLA DANI – Via Livornese di Sopra, 14 – Chiesina Uzzanese (Pt).

Il prezzo nel SETTORE OSPITI è di €.10.00 (prezzo unico, non comprensivo del diritto di prevendita) e i biglietti potranno essere acquistati, anche online dal link https://www.ciaotickets.com/organizzatore/olbiacalcio.

Per ulteriori informazioni relativi ai punti vendita e per l’acquisto on-line dei tagliandi è possibile consultare direttamente il sito www.ciaotickets.com

In accordo alle vigenti disposizioni, si ricorda che la vendita dei tagliandi per il settore ospiti terminerà alle

ore 19.00 del giorno prima della gara, mentre potranno essere acquisiti i tagliandi in tutti gli altri settori dello

stadio, qualora disponibili.

