Batistuta e Totti, su Instagram la storia di Roma-Fiorentina

Stasera allo stadio Olimpico la sfida tra la Roma e la Fiorentina assume ancora più significato perché vedrà due leggende del calcio italiano, Francesco Totti e Gabriel Omar Batistuta, saranno i due protagonisti fuori dal campo.

Ovvio il perché.

Il post di Batistuta su Instagram

Totti è stato il simbolo della squadra giallorossa per oltre 20 anni, diventando il giocatore più longevo nella storia della Roma. Dall’altra parte, c’è Batistuta, l’attaccante argentino che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Fiorentina. Conosciuto come “Batigol”, ha segnato oltre 200 gol in carriera e ha vinto la Coppa Italia con la Fiorentina nel 1996.

Entrambi i giocatori hanno lasciato un’eredità duratura nel calcio italiano e hanno segnato molti gol spettacolari durante le loro carriere. Basta, no?