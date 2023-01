Coppa Italia, quando e dove si giocherà il quarto di finale Fiorentina-Torino

La Fiorentina è riuscita ad accedere alla fase successiva della Coppa Italia, dopo aver sconfitto 1-0 la Sampdoria nella partita valida per gli ottavi di finale. La prossima sfida per i viola sarà contro il Torino, che ha vinto contro il Milan a San Siro.

Quando si giocherà il quarto di finale

La partita tra Fiorentina e Torino si giocherà allo stadio Artemio Franchi, a Firenze, il 1 febbraio. L’orario preciso non è stato ancora definito.

Perché si gioca al Franchi?

Come noto le squadre che hanno terminato il campionato di Serie A nelle prime otto posizioni sono ammesse direttamente agli ottavi di finale. Durante i turni eliminatori, ad usufruire del fattore campo è la squadra col numero di tabellone più basso; anche nella fase finale è applicata tale regola, in particolare nelle semifinali serve a definire la squadra che giocherà in casa la partita di ritorno. I numeri di tabellone sono assegnati mediante criterio meritocratico: il numero 1 spetta alla detentrice del trofeo, mentre i numeri successivi (dal 2 al 44) sono assegnati seguendo le classifiche dei campionati di Serie A, B e C della stagione precedente.



La Fiorentina cercherà di continuare la sua corsa verso la finale e di conquistare il trofeo.