Coppa Italia, dove vedere Fiorentina-Sampdoria

La Fiorentina affronterà la Sampdoria giovedì 12 gennaio alle ore 18:00 nella partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

Lo stadio Artemio Franchi di Firenze ospiterà la sfida, dove la Fiorentina cercherà di confermare il successo ottenuto sabato contro il Sassuolo.

Dove vedere in TV Fiorentina-Sampdoria di Coppa Italia

La gara sarà trasmessa in esclusiva su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.



La Coppa Italia 2022/2023 è trasmessa in chiaro da Mediaset e quindi può essere seguita senza bisogno di un abbonamento.

Gli ottavi di Coppa d’Italia 2022/2023

La competizione arriva agli ottavi di finale con le otto teste di serie: Inter, Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta. La finalissima è prevista per il 24 maggio 2023.