Fiorentina: Brekalo e Sirigu si presentano

«Rispetto delle dinamiche e dei ruoli dando il mio contributo senza giocare per forza».

Così si è presentato Salvatore Sirigu in sala stampa al Franchi introdotto dalle parole di Daniele Pradè. «Diamo il benvenuto a due giocatori che migliorano la nostra rosa un saluto anche a Sabiri che presto vestirà la nostra maglia».

Queste invece le parole di Josip Brekalo «Sono qui per migliorarmi e giocare dove sceglie il Mister. So giocare con vari moduli non solo il 4-3-3, l’importante è dare il contributo alla squadra, se arrivano i goal meglio».

Dall’interno della Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio Artemio Franchi la conferenza stampa di presentazione dei nuovi calciatori viola, Brekalo e Sirigu.