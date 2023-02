Le parole di mister Zanetti alla vigilia di Roma-Empoli

Il tecnico azzurro Paolo Zanetti ha parlato alla vigilia della sfida di domani contro la Roma; ascolta le sue parole su Empoli Football Channel.

“La Roma è una grande squadra, con tifo straordinario e un grande allenatore, a prescindere dal momento che vive. La Coppa Italia non sposta il valore sia nei singoli sia nel collettivo. Rimane una partita difficile, penso che dovremo fare bene noi. Nell’ultima contro una grande abbiamo aperto gli occhi, ci siamo detti che ce la possiamo fare anche noi. Si può fare se giochiamo con coraggio, senza timore reverenziale, mettendo in campo le nostre certezze. La Serie A mette davanti a esami continui. La gara col Torino ci ha lasciato un po’ di amaro, significa che abbiamo fatto dei passi avanti in questioni di livello. L’asticella l’abbiamo alzata anche dentro di noi”.