Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara Pisa-Sud Tirol in programma sabato 4 febbraio (ore 14.00) e valida per la 23° giornata del campionato Serie BKT a Marco Piccinini di Forlì

Il direttore di gara sarà assistito da Davide Miele di Torino e Antonio Vono di Soverato

Il Quarto Ufficiale sarà Gabriele Sacchi di Macerata

VAR Antonio Di Martino di Teramo

AVAR Andrea Colombo di Como