Coppa Italia: Cremonese – Fiorentina, quando si gioca la semifinale d’andata

Tramite i propri canali ufficiali la Fiorentina ha confermato la data e l’orario per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Cremonese prevista ad inizio del mese di aprile. Nessuna sorpresa, lo slot ipotizzato dalla Lega Calcio è stato confermato in quanto non dovrebbe incidere con il cammino europeo dei viola.

Data e orario della partita

La partita Cremonese-Fiorentina si giocherà il mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 21.00 allo stadio Zini di Cremona. Diretta su Canale 5 (da confermare).