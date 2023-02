Fiorentina, Nico Gonzalez è il miglior giocatore di gennaio! 

Nico Gonzalez è il miglior giocatore del mese di Gennaio!

Il premio “Player of the month” è stato assegnato dai tifosi viola al calciatore argentino rientrato dopo l’infortunio che l’ha tenuto lontano dai mondiali. Rimasto a Firenze nella sessione di mercato invernale, è stato tra i protagonisti del mese concluso.

Il tweet della Fiorentina sui social.

🥇PLAYER OF THE MONTH🗓️

Powered by @SammontanaTweet 🍦

Nico Gonzalez è il miglior giocatore del mese di Gennaio! 💜⚜️#forzaviola #fiorentina #nicogonzalez #potm pic.twitter.com/C3P30oFfIF

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 10, 2023