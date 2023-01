Fiorentina, così Joe Barone: “Nico Gonzalez e Amrabat non sono in vendita”

Il direttore sportivo viola, Joe Barone, ha rilasciato un’intervista a Dazn prima del match contro la Roma.

Barone ha espresso la sua fiducia nella squadra e ha dichiarato che questa sera sarà una grande partita e un’opportunità per dimostrare il proprio valore.

In merito a Jovic, Barone ha sottolineato che ha bisogno di tranquillità e fiducia per rendere al meglio, un sentimento che vale per tutti i giocatori della squadra. Barone ha inoltre confermato che Amrabat e Nico Gonzalez non sono in vendita, poiché su di loro è stata programmata la stagione e sono fondamentali per il successo della squadra.



Su Nico Gonzalez, Barone ha anticipato che non partirà dal primo minuto perché sta ancora recuperando, ma che si sta allenando bene e che la squadra è contenta del suo progresso.