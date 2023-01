Rigore allo scadere, torna Nico Gonzalez e la Fiorentina vince con il Sassuolo

La Fiorentina torna a vincere dopo il passo falso contro il Monza.

I tre punti portano i viola momentaneamente al nono posto, scavalcando il Torino e rilanciando parzialmente le ambizioni anche se il gioco di fine 2022 sembra essere lontano. Italiano cambia ancora una volta l’undici iniziale e la Fiorentina sembra non ingranare nemmeno contro i neroverdi.

Gli highlights di Fiorentina – Sassuolo

Partono forte i padroni di casa ma durano solo dieci minuti. Nel primo tempo, infatti, è il Sassuolo ad andare più vicino al vantaggio, prima con Frattesi e poi con Pinamonti, ma in entrambi i casi Terracciano è presente nella respinta.

Dopo l’intervallo Italiano cambia le carte in tavola, complice anche Cabral costretto al riposo dopo i primi 45 minuti. Entrano Castrovilli e Saponara ed è proprio l’ex Empoli a segnare al 48′, sfruttando una respinta errata con un diagonale facile solo in teoria. Il vantaggio dura poco, al 57′ il Sassuolo pareggia su un rigore dopo il richiamo del VAR per un tocco di mano di Dodò. La Fiorentina gioca il tutto per tutto, Italiano gioca con quattro giocatori offensivi sfiorando la rete con Kouamé, Saponara e Nico Gonzalez. È proprio lui, entrato a 20 minuti dal novantesimo, a realizzare il penalty del 2-1 definitivo.