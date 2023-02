A Braga una Fiorentina a tutto attacco: doppiette per Jovic e Cabral

La Fiorentina ha sfidato e battutto con grande merito il Braga nell’andata del Playoff di UEFA Europa Conference League.

Viola avanti dopo 45′ per 1-0 con la rete di Biraghi sul cross di Biraghi. Nella ripresa ancora Jovic su assist di Saponara raddoppia. Braga in dieci per l’espulsione di Tormena, e i viola continuano a fare la gara che Cabral chiude sul 4-0 con una doppietta personale.

Gli highlights sul sito ufficiale

Focus

I due centravanti viola trovano la loro migliore prestazione stagionale nella stessa partita e trascinano la Fiorentina. Ottimo primo tempo: monostante il predominio territoriale e nel possesso palla, le grandi occasioni sono arrivate su errori degli avversari, ma Saponara e ancora Jovic non sono stati in grado di approfittarne. Il serbo ha trovato il colpo di testa vincente nel recupero. Il Braga ha avuto un paio di palle gol tra il 28′ e il 29′, unico momento di sofferenza dei viola nel primo tempo.