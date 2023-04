100 partite in viola per Saponara, 102 punti in viola per Vincenzo Italiano

La Fiorentina ha battuto l’Inter in Serie A per la prima volta dal 22 aprile 2017 (5-4 al Franchi), interrompendo una striscia di 11 gare senza successi contro i nerazzurri.

La Fiorentina ha vinto cinque partite di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra febbraio-aprile 2018 (sei in quel caso con Stefano Pioli alla guida). L’Inter ha perso tre match consecutivi di Serie A per la prima volta da aprile-maggio 2017 (quattro in quel caso).

L’Inter ha perso 10 partite in una singola edizione della Serie A per la prima volta dal 2016/17 (quando registrò 14 sconfitte in tutto il campionato).

Vincenzo Italiano ha superato i 100 punti in Serie A sulla panchina della Fiorentina (102), vincendo la sua prima sfida da allenatore contro l’Inter nel massimo campionato italiano.

Giacomo Bonaventura non segnava un gol di testa in Serie A dal gennaio 2018, sempre al Meazza, con la maglia del Milan contro la Lazio. Giacomo Bonaventura ha eguagliato il suo bottino di gol dello scorso campionato (quattro), in sette presenze in meno (24 v 31). Giacomo Bonaventura ha segnato il suo terzo gol in Serie A sugli sviluppi di calcio d’angolo: i precedenti due erano arrivati con la maglia dell’Atalanta, nel 2012 e nel 2014.

L’Inter è ora una delle due squadre (a pari della Sampdoria) contro cui Bonaventura ha preso parte a più reti in Serie A (cinque gol e tre assist).

Romelu Lukaku ha disputato oggi la sua 300ª partita da titolare in carriera nei maggiori cinque campionati europei.

Riccardo Saponara ha giocato oggi la sua 100ª partita con la maglia della Fiorentina considerando tutte le competizioni. 200ª presenza nei maggiori cinque campionati europei per Jonathan Ikoné.