Domenica di lavoro per la Cremonese

Grigiorossi al lavoro in mattinata al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”.

La Cremonese si prepara così alla semifinale contro la Fiorentina. Come riprta il sito ufficiale allenamento defaticante per i giocatori scesi in campo nell’undici iniziale sabato; il resto del gruppo, ultimata l’attivazione fisica, ha svolto esercitazioni tecniche e partita su metà campo.

Attività personalizzata per Okereke, Ferrari, Acella e Chiriches.

Domani, lunedì 3 aprile, allenamento nel pomeriggio a partire dalle ore 15.

Fonte cremonesecalcio.it