Italiano e Bonaventura: “Dovremo sorprendere il Basilea”

Le parole di Giacomo Bonaventura:

EUROPA – Nelle ultime trasferte abbiamo sempre giocato bene in Europa. Con le scelte giuste e la giusta velocità . Le difese in Conference sono diverse rispetto al campionato italiano.Â

BASILEA – Cabral? Ci ha raccontato dell’ambiente caldo di Basilea, noi però dobbiamo rimanere concentrati sul nostro calcio restando concentrati su quello che si fa in campo. Domani è la partita più importante della stagione.Â

RESPONSABILITA’ – Siamo nel vivo di tre competizioni e adesso bisogna fare del nostro meglio. Sento la responsabilità , i più ‘vecchi’ devono dare l’esempio, ma tutti i componenti della rosa devono dare un apporto. I risultati arrivano solo così.

CRESCITA – Giocando siamo cresciuti nel corso della stagione. Abbiamo avuto un percorso che ci ha permesso di migliorare.

Il commento di Vincenzo Italiano:

AMBIENTE –Sarà uno stadio caldissimo come nelle trasferte precedenti. Dal punto di vista della personalità dobbiamo tirare fuori tanto.Â

CARICA – Ripartiamo dalla bella vittoria sull’Udinese e arriviamo consapevoli e consci delle nostre qualità . Per tutti è un’occasione importante. Mettere in pratica le nostre qualità per mettere una ciliegina in fondo ad una stagione esaltante.Â

ARTHUR – Cabral sta bene e mi sembra recuperato e al top della condizione. Nell’ultimo periodo è il nostro terminale più importante e domani da ex vorrà far vedere il suo valore. Domani in campo chi è al top della condizione e sta bene sotto l’aspetto mentale. Queste partite e questi stadi ti caricano.Â

ENERGIE – Vanno gestite le energie, questa è la parte difficile. Poi è una partita che può andare anche oltre ai 90′ quindi servirà lavorare anche su questo aspetto. Ce la possiamo giocare e se abbiamo qualcosa in più da tirare fuori, domani è il giorno per farlo. Braga, Poznan, Sivas…abbiamo giocato in campi duri contro squadre toste ma poi siamo riusciti a rendere le partite ‘facili’. Dobbiamo essere bravi a sorprendere il Basilea.