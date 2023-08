Chi è Gino Infantino, il prossimo calciatore viola

Gino Infantino, nato a Rosario il 19 maggio 2003, è un promettente calciatore argentino che presto firmerà con la Fiorentina.

Dotato di grande talento, gioca nel ruolo di esterno sinistro ed è già considerato una delle giovani promesse del calcio argentino.

La sua carriera calcistica ha avuto inizio nel settore giovanile del Rosario Central, la squadra della sua città natale. Dopo aver mostrato le sue abilità nei campi giovanili, ha fatto il suo debutto in prima squadra il 13 novembre 2020, durante una partita di Copa Diego Armando Maradona persa per 4-2 contro il Banfield.

Il suo talento non è passato inosservato e, dopo aver attirato l’attenzione dei talent scout, è giunta la grande opportunità di trasferirsi in Italia per vestire la maglia della Fiorentina.

Il 31 luglio 2023, Gino Infantino è arrivato a Firenze per firmare il contratto con il club viola: ancora manca l’ufficialità ma dovrebbe farlo legandosi alla squadra fino al 2028.

Questo passaggio rappresenta un importante passo avanti nella sua carriera e gli permetterà di mettersi alla prova in una delle leghe calcistiche più competitive d’Europa.

Le skill di Gino Infantino

La sua abilità e dedizione al gioco gli hanno anche aperto le porte della nazionale Under-20 argentina. Nell’inizio del 2023, il giovane talento è stato incluso nella rosa della selezione argentina Under-20 per partecipare al campionato sudamericano di categoria, tenutosi in Colombia. La sua convocazione dimostra il riconoscimento delle sue capacità e il suo impegno nel rappresentare il suo paese nel panorama internazionale. A maggio dello stesso anno, Gino Infantino è stato nuovamente convocato per disputare i Mondiali Under-20, organizzati proprio in Argentina.

Con il suo ingresso nella Fiorentina e il suo coinvolgimento nella nazionale argentina, il futuro di Gino Infantino si prospetta luminoso e promettente. Le premesse ci sono tutte.