Poker viola a Marassi, a segno Biraghi, Bonaventura, Nico e Mandragora

La Fiorentina lascia il segno a Genova, una vittoria netta e rotonda oltre ogni più rosea aspettativa alla vigilia.

Questo 4-1, per forza e non solo, ricorda un 5-2 di qualche anno fa quando a Marassi si impose una #Fiorentina dalle grandi speranze: un ricordo dolce amaro di una stagione che non fu quella sognata.

I paragoni finiscono qui, stasera solo un bel modo per ripartire dopo Praga

I viola hanno preso subito in mano le redini del gioco e messo in discesa la partita. Il gol di Cristiano Biraghi al 5′ minuto ha aperto le danze, con il difensore che ha dimostrato abilità nel dribbling e precisione nel tiro, mettendo la palla all’incrocio dei pali con il destro. L’entusiasmo viola è cresciuto ulteriormente all’11’, quando Bonaventura ha raddoppiato: azione iniziata da Brekalo, Nico colpisce un beffardo palo ma Jack è stato pronto a ribadire il pallone in rete. Non c’è gara. La supremazia viola trova il proprio sigillo al 39′, quando Nico di testa ha realizzato il 3-0.

Nella ripresa, non cambia molto. La reazione dei padroni di casa non è stata sufficiente per invertire la rotta della partita, dato che Mandragora – alla fine di un’azione corale – ha siglato il quarto gol già al 55′. Biraschi ha messo a segno la rete della bandiera, ma il finale è stato solo pensando all’impegno di giovedì. Esordio per Beltran e Infantino, applausi per Kayode autore di un debutto strepitoso. What else?

