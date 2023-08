Genoa-Fiorentina 1-4, le pagelle dei viola

Le pagelle della Fiorentina dopo la vittoria per 4-1 a Marassi contro il Genoa. Tutto facile per i gigliati, che dopo undici minuti erano già avanti per 2-0. Per i viola in gol: Biraghi, Bonaventura, Nico e Mandragora.

I VOTI GIOCATORE PER GIOCATORE

Terracciano: 6 Sul gol ligure può poco. Per il resto normale amministrazione. Salva su un colo di testa di Retegui.

Kayode: 6,5 Esordio da veterano per il giovanissimo viola, reduce dalla vittoria dell’Europeo Under 19 con l’Italia (proprio suo il gol vittoria in finale contro il Portogallo). Sbaglia solo sul gol rossoblu. 81′ Dodò: sv

Milenkovic: 6 Dietro il Genoa combina poco, solo il gol del 4-1, frutto più del caso che di una manovra articolata. Serata tranquilla.

Ranieri: 6,5 Sbaglia davvero poco. Inizia la stagione come aveva terminato la scorsa. Una certezza per la difesa gigliata.

Biraghi: 7 Il primo gol viola è una prodezza da incorniciare per il capitano gigliato. Sempre puntuale nelle chiusure difensive.

Arthur: 7 A centrocampo fa quello che vuole, recupera e imposta. Il brasiliano fa letteralmente impazzire il Genoa.

Bonaventura: 7 Un gol e un assist al bacio per il 4-1 di Mandragora. Jack è ancora una volta prezioso per la causa gigliata. 87′ Infantino: sv

Mandragora: 6 A centrocampo fa girare molto la palla, sigla di testa la rete del 4-0. 81′ Duncan: sv

Gonzalez: 7 Da un suo tiro che finisce sul palo nasce il gol dello 0-2 di Bonaventura. Realizza nel finale del primo tempo il terzo gol con un preciso colpo di testa da calcio d’angolo. 71′ Sottil: 6 Nel finale ci prova e si prende anche qualche calcione dalla retroguardia rossoblu.

Nzola: 6 L’angolano combatte, fa sponde, ci prova. Buon esordio in maglia viola anche se non arriva la rete. 81‘ Beltran: sv

Brekalo: 6 Sulla fascia nel primo tempo gioca una buona gara, buoni alcuni suoi inserimenti, anche se non è pericoloso in area genoana.

All.: Italiano: 7 Inizia con una sonora vittoria a Marassi la stagione viola. Adesso il play off di Conference che sarà il primo crocevia della stagione.