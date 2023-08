Fiorentina-Lecce, i biglietti per la prima al Franchi

Tutte le informazioni utili per assistere dal vivo al match della 2° giornata di campionato Serie A Tim

Riparte il campionato di Serie A e la Fiorentina torna allo Stadio Franchi per l’esordio casalingo contro il Lecce, domenica 27 agosto alle ore 18:30.

I biglietti saranno acquistabili in VENDITA LIBERA ovvero senza obbligo di tessera, dalle ore 15:00 del 16 agosto alle ore 23:59 del 26 agosto.

Disponibili per questa gara le tariffe scontate RIDOTTO UNDER 6 (in TUTTI i settori dello stadio) e UNDER 14 (in TUTTI i settori dello stadio ad eccezione della Tribuna Vip e Onore) esclusivamente presso il Fiorentina Point (acquisto possibile anche telefonando al numero 055.571259).

Per questa gara è attiva nel settore Curva Ferrovia la promo GENERAZIONE VIOLA: in tutte le fasi di vendita è disponibile con l’acquisto di un minimo di 2 biglietti fino ad un massimo di 4. Per l’acquisto è necessaria una tessera InViola Premium/Gold Card emessa entro il 15/08/2023.

Da questa stagione i possessori di ABBONAMENTO PRO potranno rimettere in vendita il proprio posto. Dalle ore 10:00 del 22 agosto alle ore 18:30 del 25 agosto sarà possibile farlo collegandosi alla pagina https://acffiorentina.vivaticket.it/index.php selezionando il menù Re-Sale.

L’importo della vendita sarà ripartito al 50% tra ACF Fiorentina e il titolare dell’abbonamento. Il credito per l’abbonato sarà utilizzabile per acquistare prodotti di biglietteria Fiorentina e sarà spendibile entro 12 mesi. Qualora il proprio posto non venga rivenduto, tornerà nella disponibilità dell’abbonato.

SETTORE OSPITI

La vendita del settore Ospiti inizierà dalle ore 15:00 del 16 agosto fino alle ore 14:00 del 24 agosto per i soli possessori di fidelity card U.S. LECCE. Dalle ore 14:01 del 24 agosto e fino alle ore 19:00 del 26 agosto, sarà possibile acquistare anche per i non possessori di fidelity card, previa disponibilità di biglietti.

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi clicca qui (https://www.bigliettifiorentina.com/)