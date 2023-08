Fiorentina-Lecce 2-2, le pagelle dei viola

Luci e ombre nelle pagelle dei viola al termine dell’amaro pareggio casalingo contro il Lecce. I viola in vantaggio di due reti nel primo tempo, si sono fatti riprendere dal Lecce. Bene Gonzalez e Beltran, da rivedere molte cose in difesa. Anche a centrocampo convincono in pochi.

Tutti i voti viola

Christensen: 5,5 subisce due reti, poteva fare qualcosa di più.

Dodo: 6 non la sua miglior partita, ma merita la sufficienza

Quarta: 5 parte bene, poi troppi errori nella ripresa

Milenkovic: 5,5 non convince, anche per lui troppe incertezze nella ripresa

Parisi: 5,5 ci si aspettava di più al suo esordio in maglia viola.

Duncan: 5,5 primo tempo ok, con gol e un’occasione clamorosa sbagliata, nella ripresa non bene. 83′ Infantino: 6 Nel finale qualche spunto.

Arthur: 6 Primo tempo bene, poi nella ripresa cala. Quando esce la Fiorentina perde molto a centrocampo. 72′ Mandragora: 6 Entra e per poco non si guadagna un rigore, ma l’offside di Nzola vanifica tutto.

Sottil: 5 Gara opaca. Incerto, parte bene e finisce per sbagliare tutto o quasi. 65′ Brekalo: 5,5 Ci prova, ma tanto fumo e poco arrosto.

Bonaventura: 5,5 Parte bene e finisce in riserva. 83′ Kouamè: 6 ci mette grinta nel finale e sfiora la rete.

Gonzalez: 6,5 Probabilmente il migliore dei viola, un gol e tanto tanto gioco.

Beltran: 6,5 Buono l’esordio dell’argentino là davanti, anche se non trova la via della rete. 65′ Nzola: 5,5 Entra e davanti non incide molto.