Monza-Empoli 2-0, la delusione di Zanetti. Gli highlights

Il gol di Colpani nel primo tempo, il raddoppio del 28 monzese ad inizio ripresa; all’U-Power Stadium il Monza batte l’Empoli 2-0.

Rivedi gli highlights della gara su Empoli Football Channel.

Le dichiarazioni di mister Zanetti dopo la gara con il Monza: “Il primo tempo non è stato buono – ha affermato il tecnico azzurro -, giusto non accampare scuse. Oggi siamo stati timorosi, venendo fuori troppo tardi. Non siamo al top, cerchiamo di migliorare sempre. Pensavamo di essere più pronti, normale vedere tutto nero quando si parte male ma questa squadra ha tutto per arrivare all’obiettivo se alziamo i giri perché la Serie A non aspetta nessuno. La gara da un punto di vista tattico? Abbiamo subito i loro cambi di gioco, non siamo riusciti a scalare velocemente e siamo andati in difficoltà. Nel secondo tempo lo abbiamo fatto meglio ma il secondo gol preso ha reso tutto più difficile. Di buono c’è che abbiamo singoli con ampi margini di crescita e una condizione ancora da migliorare. In alcuni punti cardine della squadra non siamo ancora al massimo ma col lavoro possiamo arrivarci. La prossima gara con la Juventus? Oggi non siamo nelle condizioni di pensare agli avversari – chiude mister Zanetti – dobbiamo solo fare meglio noi”.