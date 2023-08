Roba da Grull, è l’austriaco a battere la Fiorentina

Brutto ritorno sulla terra per la Fiorentina in una Conference League tutt’altro che da snobbare.

Ritmi piuttosto lenti e equilibrio in campo, con poche occasioni nel primo tempo. A decidere la frazione è la rete su rigore di Grull dopo un fallo (inutile) di Mandragora in area, ma c’è davvero poco altro da raccontare.

Sotto tono un po’ tutti dopo un paio di guizzi iniziali dei viola. Prima del riposo da registrare una bella parata di Terracciano su Burgstaller che era però in fuorigioco. Un po’ poco.

Nella ripresa, minuto 57, entra Sottil e va subito in grande percussione servendo Biraghi, sulla sua palla in mezzo interviene la difesa del Rapid. Dieci minuti dopo ancora destro di Biraghi servito dda Sottil, la conclusione è centrale e il portiere blocca. Al 70′ entra Infantino al posto di Bonaventura, ma è negli ultimi dieci minuti che cambia qualcosa. Dentro Duncan, Beltran e Ranieri, fuori Mandragora, Nzola e Martinez Quarta: subito buona azione di Duncan che area mette una buona palla al centro che nessuno raccoglie. Nel finale show dei due giovani argentini, allo scadrebella palla di Beltran che dopo aver tentato di superare il portiere la mette per Infantino che calcia a botta sicura, ma Hedl con una mano ci arriva ancora. Peccato.

Al sesto minuto di recupero gran tiro da fuori di Nico, parata facile per una sconfitta che fa male. Per il gioco e per il risultato. La Conference non va mai sottovalutata, ogni partita giocata senza le dovute attenzioni è sempre stata un problema per i viola: lo scorso anno successe in almeno 4 occasioni, stavolta è in un play-off dove si rischia di salutare l’Europa. Definitivamente.

Le pagelle di Rapid-Fiorentina