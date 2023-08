Rapid Vienna – Fiorentina 1-0, le pagelle dei viola

La Fiorentina perde immeritatamente a Vienna per 1-0 e al Franchi ci sarà da lottare per ottenere il passaggio del turno ai gironi di Conference League.

Le pagelle dei viola a Vienna

Queste le pagelle dei gigliati, male Mandragora, autore del fallo di rigore e Nzola, che non ha inciso davanti.

Terracciano: 5,5 Non riesce a prendere il rigore di Grull, qualche pecca sui rinvii. Non brillantissimo.

Dodò: 6 Sulla fascia fa il suo dovere, anche se non riesce mai a trovare lo spunto vincente. Qualche errore di troppo viene commesso proprio al limite dell’area di rigore.

Milenkovic: 6 Gara ok, pochi errori e in pratica nessuna occasione da rete concessa agli austriaci.

Ranieri: 6,5 Gioca una buonissima prestazione e come nella finale di Praga termina con i crampi. 81′ Quarta: 6 Un buon spezzone di gara nel finale.

Biraghi: 6,5 Lotta, ci prova su punizione, si propone in avanti, altra buona prestazione per il capitano gigliato.

Mandragora: 4,5 Il fallo da rigore è un’ingenuità troppo grossa. Poi una serata davvero opaca. 81′ Duncan: 6 A centrocampo è dinamico, corre e recupera palloni interessanti.

Bonaventura: 5,5 Non una delle sue migliori prestazioni. Primo tempo da rivedere, va un po’ meglio nella ripresa, ma non basta per la sufficienza. 70′ Infantino: 6,5 Il gol non arriva per un soffio. Hedl fa il paratone proprio nel finale.

Arthur: 6,5 Soprattutto nella ripresa prende per mano la squadra e fa salire i ritmi davanti, peccato che il gol non arriva.

Gonzalez: 6 Ha due occasioni, una di testa e una nel finale con un tiro che si spenge tra le braccia del portiere. L’argentino non ha avuto vita facile a Vienna.

Nzola: 5 Non si vede quasi mai, prova a giocare di sponda, ma sbaglia quasi sempre. Ha un’occasione che spreca mandando a lato. 81′ Beltran: 6 E’ lui che crea l’occasione per il pareggio, ma Hedl fa il miracolo.

Brekalo: 5,5 Serata complicata per il croato, che non sfonda mai sulla fascia. Ha la palla del possibile pareggio nella ripresa, ma spreca. 57′ Sottil: 6,5 Dà vivacità alla manovra saltando spesso l’uomo, buona prestazione.