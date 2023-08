Alberto Aquilani: “Non vediamo l’ora di giocare”

Poche ore dal debutto; in campionato per il Pisa Sporting Club e in Serie B per il tecnico Alberto Aquilani che al “Ferraris” vivrà la sua prima panchina ufficiale.

Una sfida, quella in programma domani (ore 20.30) contro la Sampdoria, che manca da 32 anni e che potrebbe presentarsi da sola per temi e contenuti. Per Alberto Aquilani “finalmente si gioca perché non vediamo l’ora. Quello di domani è il primo step di una lunga maratona e affrontiamo una squadra difficile, candidata alle prime posizioni forte anche di uno stadio e di un tifo importante; ci dispiace per l’assenza dei nostri tifosi perché loro rappresentano un valore aggiunto, una spinta continua. La condizione è buona, ci sono alcuni giocatori che stanno recuperando, altri fuori da tanto tempo e proprio per questo dovremo essere bravi anche nella gestione e nel fare le giuste valutazioni“

La versione integrale della conferenza stampa odierna è disponibile su Pisa TV.