Rocco Commisso: Fiorentina, mercato e Viola Park

Meno di una settimana dopo il suo ritorno in Italia, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha concesso un’intervista esclusiva ai canali ufficiali del club.

Durante l’intervista, Commisso ha affrontato diversi argomenti cruciali, tra cui i risultati finanziari eccezionali del 2023, la performance della squadra, e i ritardi nel completamento del Viola Park. Riguardo alla scorsa stagione, il presidente ha sottolineato che è stata la migliore in termini di ricavi nella storia del club. Ha elogiato il gioco della squadra nella prima partita e ha espresso fiducia nella forza della squadra per la nuova stagione.

Tuttavia, il punto centrale è stato il Viola Park, il nuovo centro sportivo, dove Commisso ha descritto sia gli aspetti positivi, come la condivisione dei pasti tra le squadre, sia le sfide, in particolare la mancanza di parcheggi e la frustrazione per i ritardi nella sua inaugurazione. Infine, ha affrontato la questione dello stadio Artemio Franchi, auspicando un incontro con il sindaco per risolvere le questioni legate all’impianto. Commisso ha anche espresso un confronto con il sistema americano, sottolineando le difficoltà incontrate dai club italiani nel reperire finanziamenti pubblici per gli stadi.