Fiorentina-Cagliari, i biglietti con la tariffa Promo Nonni

lunedì 2 Ottobre alle ore 20:45. In occasione di questa partita, è attiva la Dopo la trasferta europea e la gara di Udine, la Fiorentina torna allo stadio Franchi nel posticipo serale contro il Cagliari, in programma. In occasione di questa partita, è attiva la

per festeggiare tutti i Nonni nel giorno della ricorrenza a loro dedicata. Per usufruire della tariffa sarà necessario acquistare il biglietto a tariffa PROMO NONNI insieme ad almeno un altro biglietto e fino ad un massimo di 4. I biglietti associati agli Under 6 saranno acquistabili esclusivamente presso il Fiorentina Point anche telefonicamente chiamando il numero 055/571259 (Tel. e WhatsApp).