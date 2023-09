Europa dolceamara per i viola: doppietta di Ranieri, il Genk rimonta due volte

Quattro reti su palla inattiva decidono la gara della Cegeka Arena. Un 2-2 che poteva valere una vittoria fino all’85esimo, ma che alla fine diventa un punto che si è salvato grazie al palo nell’ultimo respiro di gara.

Cosa è successo? Alla fine del primo tempo la Fiorentina si trova avanti grazie alle prime due reti in maglia viola, entrambe di testa, del difensore Luca Ranieri, nel mezzo c’era stato il pareggio in mischia dei padroni di casa con Zeqiri. Gara brillante nonostante tutto tra due squadre che cercano di vincerla.

Ripresa spezzettata, tanti cambi ma anche l’occasione per chiuderla: Al 75° tunnel di Ranieri su Heynen e scarico a rimorchio per Milenkovic che però spreca tutto col destro. Passano tre minuti, Parisi mette al centro dell’area per Nzola che sale in terzo tempo ma non riesce a centrare la porta di testa. Gol sbagliato gol subito, che regola (non scritta) atroce: minuto 85, corner di El Khannous con McKenzie svetta su Duncan e trafigge Christensen da pochi passi. Pareggio dei padroni di casa che finora non si erano mai fatti vedere dalle parti del portiere viola. Un vero peccato.

Nel finale rischia la Fiorentina al terzo minuto di recupero, una banale scivolata di Ranieri apre un’azione per i padroni di casa che conquistano fortunatamente solo un angolo. Palo interno al 94:50, a dieci secondi dalla fine: da una vittoria mancata a una sconfitta evitata per un soffio, che paradosso!

In casa viola infine preoccupa l’infortunio di Nico Gonzalez, uscito malconcio al riposo.

