Quarta e Bonaventura, viola corsari a Udine con Terracciano protagonista

Non segnano gli attaccanti, ma i difensori ne fanno cinque e il portiere diventa l’uomo in più in una partita dove l’Udinese ha avuto più occasioni della Fiorentina per andare a rete.

Il calcio non è una scienza esatta, anzi, non ci sono statistiche che tengano quando una delle due squadre sa segnare al momento giusto mentre l’altra spreca.

Non ce ne vogliano gli udinesi, ma il cinismo dei viola per una volta ha ribaltato quel che il campo ha fatto vedere.

Chi sono i più e i meno è un esercizio quasi didascalico oggi.

Direi di prendere soprattutto il lato positivo di una #Fiorentina che ha vinto una partita "bruttina" che nelle due scorse stagioni raramente avrebbe portato a casa.

Tre punti dopo l'impegno del giovedì, maturati — Andrea Trapani (@andtrap) September 24, 2023

Nei primi trenta minuti di gioco, sono stati i padroni di casa ad avere il controllo del match, mettendo sotto pressione la difesa viola. Terracciano, titolare in campionato, diventa protagonista di due interventi miracolosi che hanno evitato il vantaggio (meritato) dei friulani. Prima, al 4′, ha compiuto una parata straordinaria su un tiro di Thauvin, e poi, al 22′, ha nuovamente negato la gioia del gol al francese con un intervento determinante.

Tuttavia, il momento decisivo del primo tempo è arrivato poco dopo la mezz’ora di gioco, quando la Fiorentina ha colpito la difesa udinese. Passaggio lungo che scivola dietro la difesa dove si fa trovare pronto Lucas Martinez Quarta, il difensore argentino – con freddezza e precisione – supera Silvestri con un preciso tiro in diagonale, portando la Fiorentina in vantaggio. Il gol è un duro colpo per l’Udinese, che aveva cercato con determinazione di mantenere il controllo del match.

Nella ripresa i viola provano a controllare la partita, passando al 3-5-2 quando Sottil manda in campo centimetri e Italiano risponde con le contromosse. Specie dopo l’incredibile contropiede di Lucca, servito in ripartenza da Ebosele, che si mangia il pari letteralmente a porta vuota. Così al 65′ entrano Beltran e Milenkovic per Kouame e Brekalo con il tecnico viola si mette a specchio giocando a due punte; dieci minuti dopo inserisce Duncan ed Arthur per Mandragora e Maxime Lopez. Intanto il protagonista è ancora Terracciano, minuto 78 e vola sul colpo di testa di Lovric che schiaccia la palla in rete. L’Udinese prova a pressare, i gigliati si chiudono e nei minuti di recupero Bonaventura trova la rete del 2-0. Sipario.

UDINESE-FIORENTINA 0-2

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez; Bijol, Kristensen; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. A disp: Okoye, Malusà, Lovric, Guessand, Zarraga, Success, Quina, Ferreira, Akè, Tikvic, Camarà, Zemura, Pereyra, Pafundi. All. Sottil

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora; Kouamè, Bonaventura, Brekalo; Nzola. A disp: Martinelli, Christensen, Milenkovic, Arthur, Sottil, Beltran, Ikone, Infantino, Duncan, Kayode, Comuzzo, Parisi, Barak, Amatucci. All. Italiano

Arbitro: Chiffi.

Reti: 32′ Quarta, 90’+2 Bonaventura