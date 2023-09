Empoli sconfitto in casa dall’Inter, decide Dimarco con un super gol

Niente da fare, l’Empoli continua a tenere – da 18 anni! – lo score a zero nelle reti segnate contro l’Inter al Castellani.

Non è l’unico numero rimasto fermo in questo tremendo avvio di campionato. Se l’Inter si porta a punteggio pieno a quota 15 punti a +3 sul Milan, gli azzurri rimangono fermi senza punti e senza gol.

Anche stavolta l'#Inter esce dal campo dell'@EmpoliFC senza subire gol. Sono 6356 i giorni passati dall'ultima rete incassata dai nerazzurri al Castellani. Allora fu Materazzi a condannare i suoi alla sconfitta con autogol. Dopo, 9 vittorie e un pari per i milanesi#EmpoliInter — FootStats (@FootStatsCalcio) September 24, 2023

Insomma, come da previsione, l’Empoli è stato costretto a inchinarsi alla capolista Inter in una partita che ha visto un momento di magia firmato Federico Dimarco che ha deciso l’incontro.

La partita

La partita ha visto sorprese nelle formazioni iniziali, con l’Empoli che ha schierato Shpendi in attacco accanto a Cambiaghi, mentre Baldanzi è stato posizionato sulla trequarti. Nel frattempo, Marin e Ranocchia hanno fatto da perno al centro del campo. La notizia più preoccupante per i tifosi empolesi è stata l’assenza di Caputo, a causa di problemi al polpaccio, che ha costretto l’attaccante a rimanere fuori persino dalla panchina.

Dall’altra parte, l’Inter ha optato per un leggero turnover, lasciando Barella e Dumfries in panchina. Darmian ha occupato il posto sulla fascia destra, mentre Dimarco è tornato sulla sinistra. Pavard ha confermato la sua presenza in difesa, mentre Frattesi è stato schierato a centrocampo. In attacco, la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez è stata incaricata di fare la differenza.

Nel primo tempo, l’Inter ha iniziato in modo aggressivo, costringendo l’Empoli a chiudersi nella propria metà campo. La squadra nerazzurra ha tirato ripetutamente in porta ma senza successo, grazie anche a una solida difesa empolese. L’Empoli ha cercato di guadagnare terreno man mano, ma ha faticato a minacciare la porta avversaria.

È stata la seconda parte della partita a decretare il risultato finale. Un calcio d’angolo per l’Inter ha portato a una respinta della difesa dell’Empoli ai limiti dell’area, dove Dimarco ha compiuto un atto di magia con un tiro di collo esterno che ha sorpreso tutti. Nonostante un finale di partita pericoloso da parte dell’Empoli, l’Inter è riuscita a mantenere il controllo e a difendersi, anche dopo essere rimasta in inferiorità numerica per l’infortunio di Arnautovic.

In questo modo, l’Inter continua la sua marcia in testa alla classifica, mentre l’Empoli cerca di risollevarsi dalla serie di sconfitte consecutive in campionato. Nel turno infrasettimanale i nerazzurri ospiteranno il Sassuolo, mentre i toscani la Salernitana.

Il tabellino

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli (50′ Walukiewicz), Luperto, Pezzella; Marin (69′ Fazzini), Ranocchia (69′ Grassi), Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi. All. Andreazzoli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (71′ de Vrij); Mikitharyan, Calhanoglu, Frattesi (72′ Barella), Dimarco (82′ Carlos Augusto); L. Martinez (72′ Arnautovic), Thuram (82′ Sanchez). All. Inzaghi

Arbitro: Marcenaro di Genova

Rete: 52′ Dimarco