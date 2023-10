Gravina e Spalletti al Viola Park: “Merito alla capacità progettuale della Fiorentina”

Anche una delegazione azzurra all’inaugurazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli: con il Presidente e il Ct, presenti Biraghi, Bonaventura e il preparatore dei portieri Savorani

C’è stata anche una presenza Azzurra nel giorno dell’inaugurazione del “Viola Park”, il nuovo centro sportivo della Fiorentina inaugurato a Bagno a Ripoli.

Con il Presidente federale Gabriele Gravina, infatti, arriva a rendere omaggio al nuovo impianto sportivo una delegazione della Nazionale a forti tinte viola: il Ct Luciano Spalletti, che da ragazzo ha fatto parte delle Giovanili, Cristiano Biraghi e Giacomo Bonaventura, i due calciatori viola in ritiro in questi giorni a Coverciano, e Marco Savorani, preparatore dei portieri che si divide proprio tra Nazionale e Fiorentina.

“La realizzazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli – ha sottolineato Gravina – è un messaggio importante, che mette insieme alcuni elementi che negli ultimi anni avevamo smarrito. Mi riferisco a una capacità progettuale, a una visione che si trasforma in volontà di realizzare qualcosa. Oggi il mondo del calcio acquista sotto il profilo delle infrastrutture un messaggio di grandissima dignità, per stimolare e creare i presupposti perché tutti possano puntare a realizzare qualcosa di simile”.

“Avevo sentito parlare del Viola Park – commenta il Ct Luciano Spalletti – come una struttura bellissima, ma quando oggi l’ho visto di persona non credevo ai miei occhi: è un passo nel futuro non solo della Fiorentina ma di tutto il calcio italiano, un esempio da prendere a modello“. “Il nuovo centro sportivo rende più forte l’identità della squadra, dei tifosi e della città. E infatti non penso che i successi attuali della Viola siano da considerare un caso: aldilà della bravura dell’allenatore e dei meriti dei calciatori, vanno considerati l’energia, l’entusiasmo, il contagio positivo che una casa come il Viola Park ha potuto dare. D’altronde, in questo momento, i club in grado di costruire stadi moderni e centri sportivi di questo livello dimostrano con i fatti di amare il calcio italiano e di volere un futuro migliore per il movimento”.

All’inaugurazione sono inoltre intervenuti, tra gli altri, il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, il Presidente UEFA Aleksander Ceferin, il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini.