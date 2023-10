Liceo Fiorentina School al Viola Park

La settimana viola si è aperto con un incontro davvero speciale raccontato dalla società viola sui propri canali ufficiali.

Il Viola Park, infatti, ha ospitato oggi 118 studenti del Liceo Fiorentina School, il Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo di Firenze frutto della collaborazione tra la Fiorentina e l’Istituto dei Padri Scolopi di Firenze.

Questa scuola riesce a coniugare l’eccellenza educativa delle Scuole Pie Fiorentine e l’esperienza formativa della Società Viola per dare vita ad un percorso di studi per tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono costruire il proprio futuro come atleti o manager nel mondo dello sport.

Il Presidente Rocco Commisso ha incontrato i giovani studenti e risposto alle loro tante curiosità: la visita si è conclusa con un tour alla scoperta del Viola Park.