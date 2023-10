Poker Pontedera, battuto il Rimini e la classifica sorride

In una serata memorabile, il Pontedera ha dato nuova vita ai suoi tifosi e dimostrato di essere tornato in gran forma. Nella partita del posticipo dell’ottava giornata del girone B di Serie C, il Pontedera ha dominato il campo contro il Rimini vincendo 4-0 e mettendo la partita al sicuro già nel primo tempo.

Dopo un avvio di campionato caratterizzato da alti e bassi, la squadra di mister Canzi aveva bisogno di una risposta convincente, e l’ha ottenuta in modo convincente. Da subito, i granata sono stati padroni del gioco con un baricentro alto, costringendo il Rimini a difendersi. La prima rete è arrivata al 13′ grazie a Angori, che ha sfruttato un tiro deviato da fuori area. Poi, Benedetti sulla trequarti ha servito Catanese, che non ha sbagliato a porta vuota al 21′. Al 29′, Ianesi ha calciato dalla distanza, il portiere avversario ha respinto e Catanese ha siglato la sua seconda rete. 3-0 per il Pontedera.

Nonostante il Rimini abbia cercato di riaprire la partita, il Pontedera ha retto e ha chiuso definitivamente i conti al 67′ con Nicastro, che ha segnato di testa su un cross dalla sinistra. Granata ora al decimo posto in classifica, agganciando la zona dei playoff per la Serie B.