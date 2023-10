Fiorentina-Juventus, i biglietti in vendita

In attesa di eventuali limitazioni da parte delle Autorità competenti, la vendita dei biglietti sarà scandita da una prima fase riservata esclusivamente a coloro che sono in possesso di una InViola Premium/Gold Card in corso di validità e sottoscritta entro il 26 ottobre 2023. La seconda fase sarà attiva dalle ore 12.00 del 30 ottobre, dove rimarrà l’obbligo di acquisto con tessera soltanto nelle Curve Fiesole e Ferrovia.

Anche per questa gara, nel settore Curva Ferrovia è attiva la promo GENERAZIONE VIOLA che consente l’acquisto scontato di un minimo di 2 biglietti fino ad un massimo di 4. Per l’acquisto è necessaria una tessera InViola Premium/Gold Card. Tariffa UNDER 14 disponibile in tutti i settori.

Per gli abbonati è disponibile la tariffa PROMO ABBONATO che consente di acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti extra ad un prezzo scontato.

La vendita del settore Ospiti inizierà il 27/10/2023 ore 10:00 per i soli possessori di fidelity card della JUVENTUS FC fino alle ore 19:00 del 04/11/2023.

I biglietti sono acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina (https://bit.ly/FioTicket), presso il Fiorentina Point (https://bit.ly/FiorentinaPoint ) in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket.

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi clicca qui (https://www.bigliettifiorentina.com/)