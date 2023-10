Direzione Venezia, il Pisa prosegue la preparazione

Allenamento mattutino al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado per il Pisa Sporting Club che sta proseguendo la breve preparazione in vista del match esterno con il Venezia in programma domenica (ore 16.15) allo Stadio “Penzo”.

Dopo la riunione tecnica la squadra nerazzurra si è trasferita sul campo per il riscaldamento muscolare che ha preceduto una seduta prettamente tecnico-tattica durante con esercitazioni a tutto campo e una partitella finale a ranghi contrapposti su campo ridotto.

Domattina la squadra si radunerà all’Arena Garibaldi per la tradizionale rifinitura che precederà la partenza per il Veneto