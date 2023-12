Verso Fiorentina-Torino, due rientri nelle convocazioni. Le parole di Italiano

Mentre la Fiorentina è protagonista in mezzo ai tifosi in Piazza della Repubblica, è arrivata la lista dei convocati per la sfida al Torino.

Il tecnico intanto ha parlato ai canali ufficiali della società.

Vincenzo Italiano: così la vigilia di Fiorentina-Torino

Italiano ha annunciato i recuperi di Giacomo Bonaventura e Lucas Martinez Quarta per la partita, sottolineando il ritorno al lavoro della squadra dopo una breve pausa natalizia. Il mister si è mostrato fiducioso, esortando i tifosi a sostenere la squadra al Franchi. Italiano ha dichiarato: “Dobbiamo continuare a sognare e galleggiare in queste zone di classifica. Ci stanno girando bene le cose, non è il momento di mollare.” La partita si prospetta come un test difficile, ma Italiano è determinato a fare del meglio. La Fiorentina si prepara così per l’ultima partita del 2023, con il supporto di due suoi giocatori chiave recuperati e il sostegno appassionato dei tifo in una gara tra due tifoserie gemellate ma con le due presidenze in costante astio.

I convocati

Sul sito ufficiale ci sono due piacevoli novità. Come annunciato da Vincenzo Italiano, i viola recuperano Lucas Martinez Quarta e Giacomo Bonaventura.

1) AMATUCCI Lorenzo

2) BARÁK Antonin

3) BELTRÁN Lucas

4) BIRAGHI Cristiano

5) BONAVENTURA Giacomo

6) BREKALO Josip

7) CHRISTENSEN Oliver (P)

8) COMUZZO Pietro

9) DUNCAN Joseph Alfred

10) IKONE Nanitamo Jonathan

11) INFANTINO Gino

12) KAYODE Michael Olabode

13) KOUAME Kouakou Christian Michael

14) LOPEZ Maxime Fabien Alexandre

15) MANDRAGORA Rolando

16) MARTINELLI Tommaso (P)

17) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

18) MILENKOVIĆ Nikola

19) MINA GONZALEZ Yerry Fernando

20) NZOLA M’Bala

21) PARISI Fabiano

22) PIEROZZI Niccolò

23) RAMOS DE OLIVEIRA MELO Arthur

24) RANIERI Luca

25) SOTTIL Riccardo

26) TERRACCIANO Pietro (P)

27) VANNUCCHI Tommaso (P)