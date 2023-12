Brotherood: D.A.T.E. rinnova la partnership con gli azzurri

È un racconto di valori che, dal territorio, diventano le linee guida di una collaborazione capace di esprimere una comune visione fatta di medesime radici, di relazioni forti, di una storia condivisa e unica che congiunge e rende simili, uniti. Fratelli.

Brotherhood è infatti il nome del progetto che torna a unire D.A.T.E. e la squadra di calcio Empoli F.C. per mezzo di una scarpa manifesto di una partnership fortemente emozionale.

Si chiama Family&Friends la sneakers che il brand ha creato appositamente per i giocatori e selezionati “friends”, rileggendo il suo iconico modello Court, in pelle bianca e con la punta traforata. Per l’occasione la scarpa ha indossato una veste ancora più young e in linea con le tendenze attuali, scegliendo il bianco e il blu per rielaborare l’identità della squadra di calcio e metterla in dialogo con il dna di D.A.T.E. Completano, idealmente, il look dello sportivo il cappellino e la sciarpa brandizzati.

“Brotherhood rinnova, ancora una volta, il comune impegno a supportarci vicendevolmente in una collaborazione che parte dalla moda e arriva ad altro. Perché i valori che portiamo avanti, riassunti nella parola fratellanza, sono capaci di generare quell’impatto positivo a livello sociale che, dallo sport, diventa vita” ha dichiarato Francesco Bozzi, Brand Manager di D.A.T.E..

Una piccola parte della collezione è in vendita sul sito web di D.A.T.E. a partire dal 28 dicembre in una data non casuale che consentirà di terminare l’anno con uno spirito di condivisione e, naturalmente, di fratellanza.

Il brand D.A.T.E.

D.A.T.E., nato nel 2005 e il cui acronimo cela i nomi dei 4 fondatori – Damiano, Alessandro, Tommaso, Emiliano-, è un brand di sneakers create con passione e curate in ogni dettaglio che racchiudono, nella loro essenza, una storia di autenticità, dinamismo e stile contemporaneo. Continua ricerca e perfetto connubio tra design, materiali e funzionalità hanno dato vita, nel tempo, a collezioni identitarie, capaci di seguire le tendenze senza snaturarsi e attente alla sostenibilità e a quei valori traslati dal distretto produttivo toscano, cuore dell’eccellenza calzaturiera italiana, da cui proviene il brand. Forte di un fatturato di 20 mln di euro, D.A.T.E. può contare su una distribuzione capillare in oltre 950 multimarca in tutto il mondo e su 2 monomarca (Milano, Firenze) che costituiscono il centro ideale della progressiva espansione del marchio.