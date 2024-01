Viola Park aperto per vedere la partita con il Sassuolo nei due bar

Non solo il previsto esodo in direzione Reggio Emilia per i tifosi viola durante la giornata della Befana, ma anche tanta voglia di convivialità per gustarsi la partita insieme.

Infatti la Fiorentina informa i propri tifosi che, anche in occasione della partita Sassuolo-Fiorentina, in programma sabato 6 gennaio alle 20:45, sarà possibile assistere all’evento presso gli Sports Bar del Viola Park.

Come accedere al ViolaPark per vedere la partita ai bar

L’ingresso sarà consentito dalle ore 19.45 e si potrà prenotare il proprio accesso a partire da oggi, giovedì 4 gennaio, alle 12:00 attraverso il seguente link https://acffiorentina.vivaticket.it/