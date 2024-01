Viola Park aperto ai tifosi per la visione di Napoli-Fiorentina di Supercoppa

L’afflusso in Arabia Saudita dei tifosi viola non ci sarà, in realtà di nessuna delle 4 squadre, per la Supercoppa la Fiorentina ha aperto la possibilità di seguire la semifinale contro il Napoli dagli Sports Bar del Viola Park.

Come accedere al Viola Park per vedere Napoli-Fiorentina

La Fiorentina informa i propri tifosi che, anche in occasione della partita EA-Sports FC Supercup Semifinal Napoli – Fiorentina, in programma giovedì 18 gennaio alle 20:00, sarà possibile assistere all’evento presso gli Sports Bar del Viola Park.

L’ingresso sarà consentito dalle ore 18.45 e si potrà prenotare il proprio accesso a partire da oggi, martedì 16 gennaio, alle 15:00 attraverso il seguente link acffiorentina.vivaticket.it.