Supercoppa, i biglietti per Napoli-Fiorentina a Riyadh

Le associazioni del tifo viola hanno annunciato da tempo che non sono previste adesioni per la trasferta in Arabia Saudita, sulla stessa linea – da anni – anche le altre tifoserie.

Nonostante tutto, è possibile assistere alla SuperCoppa 2023 e al suo rinnovato format direttamente dal vivo.

Tutte le informazioni utili per assistere dal vivo al match EA-Sports Supercup Napoli – Fiorentina

Giovedì 18 gennaio alle ore 22:00 (GMT+3) la Fiorentina sfiderà il Napoli presso stadio Al-Awwal Park Stadium di Riyadh.

I biglietti sono in vendita da mercoledì 10 gennaio alle ore 10.00 fino a giovedì 11 gennaio ore 18:00.

Disponibili per questa gara i seguenti prezzi e settori:

Tribuna Cat 1: € 25,00

Curva Cat 4: € 13,00

Dove acquistare i biglietti

I biglietti sono acquistabili Solo presso il Fiorentina Point fino ad esaurimento (FiorentinaPoint ) in Via dei Sette Santi 28r – 055 571259 – fiorentinapoint@acffiorentina.it