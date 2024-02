Conference League, agli ottavi Maccabi Haifa-Fiorentina: le date e le curiosità

La Fiorentina sfiderà il Maccabi Haifa negli ottavi di finale di Conference League.

Gara di andata in trasferta il 7 di marzo a Budapest alla Bozsik ArenA allo stadio e il 14 la gara di ritorno al Franchi. In serata la definizione degli orari.

Gli Ottavi di Conference League 2023-2024

Servette – Plzen

Ajax – Aston Villa

Molde – Brugge

Union S.Gilloise – Fenerbache

Dinamo Zagabria – Paok

Graz – Lille

Olympiacos – Maccabi Tel Aviv

Maccabi Haifa – Fiorentina

Curiosità e precedenti

Il Maccabi Haifa diventerà la prima squadra israeliana affrontata dalla Fiorentina in competizioni europee.

La Fiorentina invece sarà la quarta avversaria italiana contro cui il Maccabi Haifa disputa una sfida in una competizione europea dopo Parma, Livorno e Juventus: due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte per gli israeliani (con sette gol fatti e cinque subiti).

L’ultima squadra italiana che ha affrontato il Maccabi Haifa in competizioni europee è stata la Juventus, nella scorsa edizione della Champions League: una vittoria e una sconfitta per la compagine israeliana contro i bianconeri.

Nei 18 precedenti tra una squadra italiana e una israeliana, in competizioni europee, si contano nove successi delle formazioni appartenenti al campionato italiano e sei per quelle israeliane, completano il bilancio tre pareggi: l’ultimo risale al novembre 2006, in Coppa UEFA, tra il Livorno e proprio il prossimo avversario della viola in Conference League.

Il Maccabi Haifa è la prima avversaria della storia della #Fiorentina a provenire da una città che nel nome ha l'h aspirata già incorporata. — Giuseppe Pastore (@gippu1) February 23, 2024

Due sfide nel Torneo di Viareggio

La sfida tra Maccabi Haifa e Fiorentina per gli ottavi di finale della Conference League ha due precedenti nella storia del Torneo di Viareggio. Detto per inciso, i tifosi viola tocchino ferro, perché la Fiorentina non ha mai vinto. Un precedente è particolarmente significativo perché quella partita disputata – a porte chiuse allo stadio dei Pini di Viareggio – rappresentò la prima partita disputata sul territorio nazionale, dopo lo stop imposto dal Governo e dalla Federcalcio per la tragedia di Catania (la sera del 2 febbraio 2007), dove negli incidenti fuori dallo stadio morì l’ispettore di polizia Filippo Raciti.

Per quattro giorni il calcio si fermò e riprese proprio a Viareggio, con Fiorentina-Maccabi Haifa, campo principale della giornata: i giovani israeliani si imposero per 2-0 con una doppietta di Baram Kayal. Nelle file gigliate il difensore Danilo D’Ambrosio che ha poi militato a lungo in serie A, ora al Monza.



Tanto per dire che il Maccabi Haifa non porta bene, quantomeno ai giovani viola: nell’edizione del 2009 del Torneo di Viareggio la Fiorentina venne eliminata dai ragazzi israeliani ai calci di rigore per 4-2 agli ottavi di finale.