Coppa Italia Femminile, data e orario della finale prima… della sede

È stata ufficializzata questa mattina la data della Finale di Coppa Italia Femminile con il sorteggio che ha determinato la squadra “in casa”.

Sarà Roma-Fiorentina e si giocherà venerdì 24 Maggio 2024 ore 21.30 in diretta su Rai 2. La sede è ancora in fase di definizione, visto l’alto afflusso di tifosi giallorossi e viola che popoleranno le tribune per spingere le due formazioni.

Sarà la prima volta che le due formazioni si affronteranno in una finale, pur avendo già sollevato il trofeo. La Roma ha giocato le ultime tre finali, vincendo nel 2021, mentre la Fiorentina ha sollevato la Coppa nel 2017 e 2018 ai danni del Brescia, perdendo nel 2019 con la Juventus.

In attesa dello stadio in cui avranno luogo le ostilità, possiamo già segnare sul calendario la data del 24 Maggio che chiuderà anche la stagione sportiva 2023/24.