Empoli, Nicola: “Avversari come il Bologna ti obbligano a crescere”

Nicola ha iniziato analizzando il tipo di avversari come il Bologna, che, con la loro qualità, costringono la squadra a migliorare costantemente. Ha ricordato anche l’importanza della concentrazione, evidenziando come i suoi ragazzi siano stati capaci di interpretare la partita a Milano in modi diversi. L’obiettivo, ha chiarito, è rimanere organizzati ma anche mantenere la leggerezza e l’entusiasmo nel proporre il proprio gioco. Ha ammesso che ci sono momenti difficili durante le partite, ma l’Empoli deve affrontarli con determinazione per progredire.

Il tecnico ha poi parlato delle aree di miglioramento, indicando la concentrazione e la velocità nel recupero palla come aspetti su cui lavorare. Ha citato l’esempio della partita a Milano, dove nel primo tempo la squadra ha giocato bene ma ha peccato nella velocità di transizione da una zona all’altra del campo. Lavorare su queste situazioni è fondamentale per migliorare le prestazioni complessive della squadra.

Riguardo alla pausa che seguirà la partita contro il Bologna, Nicola ha mostrato una visione positiva, accettando il calendario così com’è e ribadendo la convinzione nella forza e nell’atteggiamento della sua squadra. Ha sottolineato che durante la sosta ci sarà l’opportunità per gli infortunati di recuperare ulteriormente, continuando il lavoro quotidiano con la stessa determinazione.

In conclusione, Nicola ha espresso fiducia nella crescita della squadra e nella capacità di affrontare le sfide future con la giusta mentalità, mantenendo sempre un equilibrio tra concentrazione e leggerezza.