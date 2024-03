Italiano-Juric, pace fatta in diretta TV

Il dopogara di Torino-Fiorentina è stato senza ombra di dubbio più interessante e pieno di spunti della stessa partita.

Su Sky, infatti, va in scena l’abbraccio in diretta tra Juric e Italiano che spengono le dure polemiche del convulso finale di una partita condizionata dalle scelte arbitrali nonché da un palese bisticcio tra i due allenatori.

In precedenza, sempre sulla TV satellitare, il tecnico viola aveva già smorzato le polemiche mentre Juric, arrivato successivamente, si prendeva la responsabilità per il rosso: “Sono cose che arrivano per l’adrenalina. Vincenzo è un amico, è andata così perché c’è stata tanta tensione. Accadono queste cose, si va avanti”. Poi la carrambata, pace fatta.