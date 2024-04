L’amarezza del Pontedera: l’Entella fa suoi i 3 punti

Nel cuore di Chiavari, al Comunale, l’Entella conquista la vittoria contro un Pontedera agguerrito ma sconfitto.

L’incontro si apre con il tentativo ambizioso di Petermann, che cerca di sorprendere Vivoli, ma la palla sfiora solo il palo. È un segnale della determinazione e della voglia di vincere delle squadre.

Il Pontedera cerca di imporsi, con Montevago che mette in mezzo un cross per Corbari, il cui colpo di testa viene respinto dalla difesa avversaria. Ma è Corbari stesso, pochi minuti dopo, a sbloccare il punteggio per i biancocelesti, con un preciso tiro di prima intenzione su assist di Petermann al minuto 33.

Tuttavia, la gioia del Pontedera dura poco, perché il Pontedera trova il pareggio grazie a un tiro di Ignacchiti, che sfrutta una palla vagante in area dopo una deviazione fortunata. Il punteggio si livella sul 1-1 al minuto 36.

Nel secondo tempo, il Pontedera continua a cercare il gol, ma è l’Entella a trovare il varco giusto: dopo una serie di tentativi respinti dalla difesa, Giovannini riesce a infilare la rete al minuto 60, portando gli ospiti in vantaggio.

Nonostante gli sforzi del Pontedera, con tentativi come quello di Ganz che si stampa sulla traversa al minuto 69 e il palo che nega il gol a Ianesi al minuto 73, è l’Entella a sigillare il risultato con un calcio di punizione di Petermann al minuto 80, portando il punteggio finale a 3-1.

V. Entella – Pontedera 3-1

Nonostante la delusione per la sconfitta, il Pontedera ha dimostrato carattere e determinazione durante l’intero incontro. Tuttavia, sono gli ospiti a tornare a casa con i tre punti, confermando la propria forza e determinazione nel continuare la corsa verso il successo.