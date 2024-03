Pioggia di gol a Budapest, ancora Barak match-winner nel recupero!

Sette reti, una vittoria esterna (3-4) dal punteggio pirotecnico sotto la pioggia di Budapest che poteva essere amara per i viola. Invece Barak segna nel recupero, all’ultimo secondo, come a Basilea, sotto i tifosi viola per una partita finita con un sorriso per Italiano e i suoi

Due partite nei due tempi. Vediamo di fare un veloce riassunto.

Il primo tempo a Budapest, ad esempio, si conclude con la Fiorentina momentaneamente in svantaggio. Eppure partita inizia con una forte pressione viola, che al 2′ si porta in vantaggio grazie a uno stacco di Nzola. Tuttavia, la gioia è di breve durata poiché al 12′, da un corner del Maccabi, Seck sfrutta una deviazione fortuita di Cafumana per pareggiare il conto. La squadra israeliana va avanti al 29′ quando Mohamed, dopo un recupero di palla, serve Kinda che con freddezza ribalta il risultato. Nel resto del primo tempo, la Fiorentina attacca in diverse occasioni, con il momento più evidente interrotto da un fuorigioco di Ikoné. Alla fine del primo tempo, il Maccabi conduce 2-1.

Nella seconda metà di gioco, la Fiorentina intensifica notevolmente la pressione, come evidenziato dai numerosi attacchi dei primi minuti. Il risultati arriva con Beltran in particolare che, al termine di uno scambio con Nzola, trova la rete del pareggio portando il punteggio sul 2-2. La partita continua ad essere intensa e al 67′, Khalili, avanzando con decisione, effettua un perfetto uno-due con Pierrot e, saltato Ranieri, con un preciso diagonale rasoterra sul secondo palo, batte Terracciano. Nonostante il vantaggio del Maccabi, la squadra toscana non si arrende e, al 73′, Rolando Mandragora, dopo una generosa sovrapposizione, riceve un filtrante da Biraghi e segna con un piattone angolato. Le sorprese, tuttavia, non finiscono qui, emergendo nei minuti di recupero. Dopo diversi minuti di spinta viola, complice l’uomo in più dall’80°, Bonaventura trova Barak in area che controlla con il sinistro e poi batte Kaiuf sotto la traversa. La ribalta la Fiorentina, è un’altra grande notte europea!