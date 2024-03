Porte Aperte al Franchi: (quasi) nessuna restrizione per Fiorentina-Maccabi Haifa

La tensione in merito alla gara di ritorno degli ottavi di Conference League tra la Fiorentina e il Maccabi Haifa sembra essersi dissolta, aprendo la strada all’attesa vendita dei biglietti per gli appassionati tifosi viola.

Inizialmente paventata l’ipotesi delle porte chiuse per motivi di ordine pubblico, ora emerge un segnale positivo con la conferma dell’accesso allo stadio ‘Franchi’.

Da oggi, sabato 9 marzo, scatta la vendita dei biglietti, anticipata ieri con una comunicazione riservata agli abbonati e ai possessori della INVIOLA Card. Non sono state imposte particolari restrizioni precauzionali in merito all’ordine pubblico (su bigliettifiorentina.com si legge solo che “a seguito della Determinazione n.12/2024 e delle misure di sicurezza assunte in sede di GOS che la vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio è riservata ai soli residenti in Toscana ovvero ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione di ACF Fiorentina ovunque residenti”, ndr), indicando un progresso nella gestione della delicata situazione legata alle manifestazioni pro Palestina che hanno caratterizzato la Toscana, con Firenze in prima linea.

Dopo una trasferta a Budapest gestita con successo, dove sono state adottate misure stringentissime per garantire la sicurezza, ora l’attenzione si sposta sul ritorno al Franchi. La partita si preannuncia delicata, soprattutto alla luce delle tensioni in Israele e degli episodi di violenza verificatisi ad Atene in occasione di Olympiakos-Maccabi Tel Aviv.

In Ungheria, le autorità avevano implementato controlli rigorosi su striscioni, zaini e altri oggetti. A Firenze, il Ministero dell’Interno aveva consigliato prudenza. La città, già teatro di manifestazioni pro Palestina, dovrà garantire un’adeguata sicurezza, specialmente nel caso di tifosi ospiti.

Gent aveva vietato la presenza dei tifosi avversari per timore di attentati e allarmi bomba, e Firenze non può sottovalutare la situazione. Considerando che durante le partite di Conference la città è stata spesso messa sotto scacco dalle tifoserie ospiti, ora diventa cruciale implementare misure di sicurezza precise, non solo nello stadio ma anche nell’albergo che ospiterà gli israeliani.