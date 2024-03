Viola Park inondato da una folla piena di affetto per il commiato a Joe Barone

Il Viola Park è il luogo di una lunga giornata, piena di emozioni e affetto, dedicata al commiato a Joe Barone.

Fin dalle prime ore del mattino, migliaia di persone hanno affollato il centro sportivo per rendere omaggio a colui che ha lasciato un’impronta indelebile nel calcio italiano.

Tra le persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto a Barone – al momento in cui pubblichiamo questo articolo, ndr – si sono visti volti noti del calcio come il tecnico della Roma Daniele De Rossi, il dirigente giallorosso Maurizio Lombardo, l’ex calciatore della Fiorentina Ciccio Graziani e l’agente Alessandro Moggi. Anche il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha voluto onorare la memoria del dirigente viola con la sua presenza.

Ci saranno mille foto, ma forse basta questa per ricordare #JoeBarone nel “suo” Viola Park pic.twitter.com/cSvItQY43F — Andrea Trapani (@andtrap) March 20, 2024

Numerose società di Serie A ed europee hanno inviato corone di fiori in segno di rispetto, dimostrando quanto Barone fosse stimato nel mondo del calcio. Anche il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha reso omaggio alla figura di Barone, sottolineando il suo contributo al calcio italiano.

Prima dell’apertura al pubblico il commiato dei giocatori della Fiorentina, compreso Arthur Melo che è rientrato dall’Inghilterra per essere presente. Presenti le formazioni del settore giovanile viola e la prima squadra femminile, oltre al team Special che è stato accolto dallo stesso presidente Commisso.

Proprio Rocco Commisso, visibilmente commosso, ha ringraziato la famiglia di Barone per il suo contributo al Viola Park e alla Fiorentina, sottolineando che senza di lui il centro sportivo non sarebbe mai esistito. Con la voce rotta dall’emozione, Commisso ha reso omaggio all’amico e dirigente defunto, evidenziando il suo impegno costante e il suo ruolo fondamentale nella vita del club.

Il video omaggio della Fiorentina a Joe Barone