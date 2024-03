Joe Barone ci ha lasciato

Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano.

Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili.

Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto.

Questa la nota ufficiale sul sito acffiorentina.it a cui aggiungiamo le condoglianze di tutta la nostra Redazione.

FIORENTINA MOURNS JOE BARONE

It is with deep sorrow and immense sadness that Fiorentina confirms the loss of one of its figureheads, a person who has marked the recent history of the club and who will never be forgotten. General Director Giuseppe Barone passed away today at the San Raffaele Hospital in Milan after suddenly falling ill on Sunday.

Rocco Commisso and his family, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi and everyone associated with Fiorentina are utterly devastated by the terrible loss of a man who showed great professionalism and gave his heart and soul for these colors. He was a treasured friend who always stayed strong in the happiest and, above all, the most difficult moments.

The entire Viola world sends its heartfelt condolences to Giuseppe’s wife Camilla, his children and the entire Barone family during this time of immense sorrow.